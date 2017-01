Primer recuadro realizado por el CADTM e insertado en el texto del FMI con el fin de hacerlo más comprensible. Pablo Pereira, el representante argentino, critica sin ambages la orientación pasada y presente del FMI: «Las duras lecciones de nuestras pasadas crisis son difíciles de olvidar. En 2001, unas políticas similares fueron propuestas por el Fondo en Argentina. Sus consecuencias catastróficas son bien conocidas (…) Hay una realidad que no suscita ninguna duda y que no puede ser cuestionada: una deuda que no puede pagarse no será pagada sin un crecimiento sostenido (…) Sabemos demasiado bien cuales son los efectos de las «reformas estructurales» o de las políticas de ajuste que acaban por deprimir la demanda global y, por consiguiente, las perspectivas de recuperación económica (…) Es muy probable que Grecia acabe peor de lo que estaba después de la implantación de ese programa. Las medidas de ajuste recomendadas por el Fondo reducirán el bienestar de su población y la capacidad real de reembolso de Grecia». |3|