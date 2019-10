Sin embargo, el pueblo de dicho país está en la calle, rechazando los planes del FMI y su modelo excluyente. Le dice NO a la subida del precio del combustible que implica la subida del transporte, de los alimentos, le dice NO a la subida de la edad de jubilación, a los recortes presupuestarios contra la educación, a este «paquetazo» de medidas privatizadoras que son funcionales al capitalismo transnacional.

CADTM AYNA

Abya Yala Nuestra América

Abya Yala est le nom donné par les Indiens Kunas du Panama et de la Colombie au continent américain avant l’arrivée de Christophe Colomb et des européens. L’expression « Abya Yala » signifie « terre dans sa pleine maturité » dans la langue des Kunas. Le leader indigène aymara de Bolivie Takir Mamani a proposé que tous les peuples indigènes des Amériques nomment ainsi leurs terres d’origine, et utilisent cette dénomination dans leurs documents et leurs déclarations orales, arguant que « placer des noms étrangers sur nos villes, nos cités et nos continents équivaut à assujettir notre identité à la volonté de nos envahisseurs et de leurs héritiers. ». Abya Yala est choisie en 1992 par les nations indigènes d’Amérique pour désigner l’Amérique au lieu de le nommer d’après Amerigo Vespucci.