México es el único Estado ex colonial que, en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, logró por sus propios medios infligir humillantes derrotas a sus acreedores. México repudió en 1861 una parte de las deudas externa e interna que le reclamaban y obtuvo una victoria en 1867, después de haber rechazado un importante cuerpo expedicionario francés. Desde 1914 y durante más de treinta años, bajo la presión de una auténtica revolución popular, México suspendió el pago de su deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo. Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador. Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. . Durante este período, con los altibajos de las movilizaciones y los progresos sociales, se pusieron en marcha profundas reformas económicas y sociales y, después de la Segunda Guerra Mundial, se reforzó la economía del país.

Lo que precede explica el gran interés en conocer todo lo que pasó en México desde su independencia en 1821 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El otro país que repudió con éxito su deuda, contando solamente con sus fuerzas, fue la Unión Soviética en 1918. El punto común con México, es la coincidencia entre los procesos revolucionarios y el repudio de las deudas. No obstante las diferencias son: 1. el gobierno bolchevique pura y llanamente repudió todas las deudas zaristas;[107] 2. Rusia era, en el momento de la revolución de 1917, una potencia imperialista, ciertamente declinante, mientras que México era una ex colonia española codiciada por los crecientes imperialismos europeos y de Estados Unidos. Los otros países que repudiaron exitosamente las deudas pertenecían a la categoría de grandes potencias —es el caso de Estados Unidos—[108] o estaban directamente protegidos por alguna de ellas —como el caso de Costa Rica, protegido por Estados Unidos frente a Gran Bretaña a comienzos de los años 1920—.[109] Y por ello, la experiencia mexicana es excepcional y deber ser conocida. Sin embargo, hay muy poco escrito sobre todo esto. Por parte del pensamiento dominante, hay mucho interés en disimular la historia real de México. Por parte de la izquierda, había una gran laguna y es de esperar que este libro contribuya a llenarla. Agradecimientos El autor agradece por la lectura y/o por la ayuda en la búsqueda de documentos a Víctor Isidro, Nathan Legrand, Carlos Marichal, Alejandro Manríquez, Silvia Elena Meza, Damien Millet y Claude Quémar. El autor es el único responsable de los eventuales errores contenidos en ese trabajo. Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz

Cuando Porfirio Díaz finalmente fue derrocado y estalló una auténtica revolución popular, México suspendió, nuevamente, el pago de la deuda. La suspensión duró más de 30 años (desde 1914 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial) y fue acompañada por la puesta en marcha de profundas reformas económicas y sociales. La victoria frente a los acreedores fue completa, pero no quiere decir definitiva.

Conclusiones y reflexiones finales México es el único país ex colonial que, en el siglo xix y en la primera mitad del xx, logró por sus propios medios imponer humillantes derrotas a sus acreedores. México repudió en 1861 una gran parte de la deuda que le era reclamada y obtuvo una victoria total en 1867. Luego, un poco menos de veinte años más tarde, las clases dominantes y el dictador Porfirio Díaz consiguieron que México diera marcha atrás. Es el caso típico de complicidad y pasividad de las clases dominantes de un país sometido que sus intereses giran constantemente en torno a la sumisión a las potencias imperialistas europeas o/y a Estados Unidos.

Gracias al acuerdo sobre la deuda, a los otros aspectos de la política llevada a cabo durante el mandato de Cárdenas y al contexto de la posguerra, México pudo implementar una política de desarrollo económico, aplicando estrictas medidas proteccionistas hasta los años 1950. México no comenzó a demandar préstamos a los bancos privados hasta finales de la década de 1950.

Agreguemos que Washington, a partir de 1940, intentaba comprar petróleo mexicano mientras que hasta ese momento no había habido ninguna compensación petrolera pagada por México. La sociedad petrolera Sinclair comenzó a comprar petróleo a la empresa pública Pemex. Sinclair que había exigido una compensación de 32 millones de dólares, aceptó finalmente una compensación de 8 millones que sería pagada con una parte de los dólares que Sinclair debía pagar a Pemex por comprarle 20 millones de barriles de petróleo en un período de 4 años. Finalmente se llegó a un acuerdo general y México prometió pagar 23 millones de dólares para indemnizar al conjunto de sociedades petroleras estadounidenses expropiadas en 1938. | 105 |

Y no fue todo: los tenedores de los títulos estaban obligados a presentar sus títulos y registrarlos y estampillarlos ante las autoridades mexicanas, antes de poder pretender una compensación. Los banqueros debían registrar sus títulos ante el gobierno mexicano: jamás visto hasta ese momento. Hay que señalar que los bancos alemanes que formaban parte del Comité Internacional de Banqueros no fueron autorizados a presentar sus títulos ya que se consideraban cómplices de una potencia enemiga.

El rechazo de Lázaro Cárdenas de retomar el pago de la deuda o incluso de retomar las negociaciones con el Comité Internacional de Banqueros desembocó en una victoria. Para sucederle, su ex ministro de Defensa, Manuel Ávila Camacho fue elegido presidente y Lázaro Cárdenas se convirtió en el ministro de Defensa del nuevo gobierno.

En conclusión , se puede afirmar que, si bien Lázaro Cárdenas no buscó romper con el capitalismo, realizó grandes reformas estructurales que mejoraron la situación del pueblo, concretando parcialmente las reivindicaciones fundamentales expresadas durante la revolución de 1910-1917, y reforzaron el ejercicio de la soberanía del país sobre sus recursos naturales. También llevó a cabo una política internacional anti-imperialista y de solidaridad con los pueblos.

Lázaro Cárdenas también fue muy popular ya que, desde que accedió a la presidencia, se bajó su sueldo a la mitad y abandonó el tradicional palacio presidencial (el castillo de Chapultepec, antigua residencia de los virreyes de Nueva España) para cambiar su residencia a Los Pinos, menos ostentosa, y transformó el antiguo castillo en el Museo Nacional de Historia de México. Al final de su mandato, sus conciudadanos pudieron darse cuenta de que no se había enriquecido.

En relación con la política de Cárdenas, también hay que mencionar que su gobierno fue uno de los pocos en haber suministrado armas a los republicanos españoles oponiéndose al bloqueo decretado contra los republicanos por los gobiernos británicos y francés. El gobierno de Cárdenas también recibió y sostuvo financieramente a 40.000 republicanos españoles después de la derrota por las tropas franquistas, armadas masivamente por la Alemania nazi y la Italia fascista. Cárdenas acogió también a Trotsky, ese revolucionario ruso perseguido por Stalin a quien ningún gobierno de Europa quería concederle un visado ni un derecho de residencia prolongada. | 103 | Cárdenas mantuvo, por otro lado, relaciones amistosas con el exiliado ruso, lo que no impidió que agentes de Stalin lo asesinaran en México, en agosto de 1940.

En virtud de una de las disposiciones del artículo 27 de la Constitución de 1917, que preveía la posibilidad de expropiar tierras para restituirlas a los ejidos, | 101 | Lázaro Cárdenas expropió 18 millones de hectáreas pertenecientes a latifundistas mexicanos y a firmas extranjeras. Distribuyó las tierras en beneficio de las comunidades agrarias indígenas que se organizaban en propiedades colectivas tradicionales conocidas como ejidos. Las tierras por lo tanto no eran atribuidas a un propietario privado. El objetivo, además de retomar la demanda expresada por Emiliano Zapata y el plan Ayala, era de devolver, de alguna manera, a las comunidades lo que les había sido robado y, más allá, favorecer el desarrollo de una agricultura de subsistencia con el fin de satisfacer las necesidades del mercado local. Las comunidades campesinas que recibían las tierras podían valorizarlas como decidieran pero no podían venderles. Las comunidades ejidales se dotaron de estructuras de decisión para administrar las tierras. El gobierno de Lázaro Cárdenas fundó un banco público, Banco Nacional de Crédito Ejidal (Banjidal). El gobierno financiaba también la formación de los técnicos para mejorar el uso de las tierras. La reforma agraria cardenista se diferenciaba de las políticas aplicadas por los gobiernos anteriores en la medida en que aquellos se limitaron a retornar tierras (por otra parte, en cantidades muy limitadas) a propietarios individuales privados.

Una de las primeras medidas de Cárdenas fue sobre la reforma de la educación pública. La reforma del artículo 3 de la Constitución que entro en vigencia en diciembre de 1934 decía: «La educación que imparte el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permitan crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social.» Se puede leer en la explicación de los fundamentos del proyecto de ley presentada a la Cámara de diputados: «La instauración de la enseñanza socialista en la República mediante la aprobación de la reforma del artículo 3, no significa la transformación económica inmediata del régimen en el cual vivimos; significa la preparación del material humano que necesita la revolución para continuar y consolidar su obra. El futuro del país pertenece a la infancia y a la juventud socialista que se orienta y cultiva ahora en los establecimientos educativos. Será esa juventud la que realice definitivamente las aspiraciones del proletariado y de las clases oprimidas de México» . La puesta en práctica de esos principios fue limitada debida a la inercia del sistema. | 100 |

Mientras tanto, los efectos de la crisis de Wall Street de octubre de 1929 se hizo sentir fuertemente en la cantidad de derechos de exportación recaudados y el proyecto de retomar el pago de la deuda se volvió más y más impopular. En enero de 1932, el Congreso aprobó una ley que anulaba el último acuerdo pactado por el gobierno con el Comité de Banqueros. Finalmente, el 1 de septiembre de 1933, el presidente Abelardo Rodríguez anunció que México no retomaría el pago de su deuda externa.

Se retomaron las negociaciones entre el gobierno y el Comité de Banqueros. Un nuevo acuerdo fue adoptado en 1930 pero, por primera vez desde 1922, un importante número de parlamentarios se opuso a su ratificación. Además, cuatro de los diputados del estado de Chihuahua presentaron un proyecto de ley con el fin de declarar una moratoria de 10 años en el reembolso de la deuda, para utilizar las sumas así ahorradas en gastos útiles para la sociedad. | 99 | El gobierno decidió no correr el riesgo de quedar en minoría en el Congreso y no se atrevió a someter a votación el acuerdo pactado con el Comité de Banqueros.

El Comité de Banqueros envió en 1928 una comisión de expertos con el fin de analizar la situación. En su informe, los expertos criticaron la realización, por parte del gobierno, de demasiados gastos sociales, en particular, en la educación pública. Consideraron también que México efectuaba demasiadas inversiones en el sistema de riego y en el establecimiento de un sistema de crédito público para los campesinos. Reconocieron que, para evitar una nueva revolución, era necesario realizar algunos gastos públicos pero los que había hecho el gobierno eran, según los expertos, exagerados. | 98 |

En febrero de 1919, se constituyó un cártel de banqueros acreedores de México con el nombre de Comité Internacional de Banqueros con Intereses en México (International Committee of Bankers on Mexico). Estaba presidido por T. W. Lamont representante de JPMorgan de Nueva York, y reunía a bancos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Bélgica, Suiza y Alemania.

De no ser así, la burguesía podría poner estas dos fuerzas, la una frente a la otra, y aprovecharse, por ejemplo, de la ignorancia de los campesinos para combatir y refrenar los justos impulsos de los trabajadores citadinos; del mismo modo que, si el caso se ofrece, podrá utilizar a los obreros poco conscientes y lanzarlos contra sus hermanos del campo.» | 93 |

Es preciso no olvidar que en virtud y por efecto de la solidaridad del proletariado, la emancipación del obrero no puede lograrse si no se realiza a la vez la liberación del campesino.

Aquí como allá hay grandes señores, inhumanos, codiciosos y crueles que de padres a hijos han venido explotando hasta la tortura, a grandes masas de campesinos. Y aquí como allá, los hombres esclavizados, los hombres de conciencia dormida empiezan a despertar, a sacudirse, a agitarse, a castigar. No es de extrañar, por lo mismo, que el proletariado mundial aplauda y admire la revolución rusa, del mismo modo que otorgará toda su adhesión, su simpatía y su apoyo a esta revolución mexicana al darse cabal cuenta de sus fines.

El fracaso que tuvieron los que quisieron aplastar a las fuerzas de Pancho Villa y al movimiento de Emiliano Zapata indica claramente el enorme apoyo popular que tenían. La atroz represión no alcanzó su objetivo, mientras el ímpetu revolucionario del pueblo subsistió hasta los años 1918-1919.

La revolución mexicana fue profunda. Del lado popular, el mayor actor fue el campesinado indígena (que constituía la mayoría de la población), y el movimiento obrero tuvo un papel real pero secundario. | 87 | No obstante, la represión de los mineros de Cananea en el estado de Sonora y de los obreros de Río Blanco, en Veracruz en 1906, exacerbó el descontento de la población y contribuyó a crear condiciones favorables al estallido de la revolución.

En 1911-1912, México efectuó dos empréstitos internacionales por un monto total de 20 millones de dólares con el banco Speyer de Nueva York que había, como ya lo hemos visto, concedido créditos al régimen de Porfirio Díaz en 1904 y 1909. El empréstito de 1912 sirvió en parte para pagar los intereses del primero, sabiendo, por otra parte, que era necesario reembolsar el capital en un tiempo record, en 1913. Después del asesinato del presidente Madero, el usurpador Huerta logró emitir en París en junio de 1913 un empréstito por el equivalente a 58 millones de pesos. Visiblemente, los bancos de Estados Unidos habían comenzado a valorar el proceso revolucionario que se estaba desarrollando y la inseguridad que representaba para ellos. Por el contrario, los bancos europeos, que vivían la euforia financiera que precedió a la Primera Guerra Mundial, se precipitaron proponiéndole créditos al dictador. Los bancos franceses (Banque de Paris et des Pays Bas, Société Générale, principalmente) suscribieron el 45 % del monto total, los bancos alemanes (entre los cuales el Deutsche Bank) 19 % y un banco inglés también el 19 %. El banco Speyer, que no participó en el empréstito, era muy favorable al mismo ya que una gran parte debía servir a reembolsarle la suma que había prestado en 1911-1912. En enero de 1914, Huerta, con la soga al cuello financieramente hablando, suspendió el pago de la deuda. | 86 |. México retomó el pago de sus deudas un poco más de 30 años más tarde, después de haber obtenido una enorme victoria contra sus acreedores (véase más adelante).

La industrialización del país pasaba principalmente por el flujo entrante de capitales extranjeros: «Hacia 1884, las inversiones extranjeras en el país llegaban a cerca de 110 millones de pesos. En 1911, alcanzaban los 3.400 millones de pesos (…). Esas inversiones se repartían en 1911 entre los siguientes sectores: ferrocarriles, 33,2 %; industria extractiva, 27,1 % (minas y metalurgia, 24 %; petróleo, 3,1 %); deuda pública, 14,6 %; comercio y bancos, 8,5 % (bancos, 4,9 %; comercio, 3,6 %); electricidad y servicios públicos, 7 %; agricultura, ganadería et bosques, 5,7 %; industria de transformación, 3,9 %. Del total de las inversiones extranjeras, 62 % eran de origen europeo (inglés y francés en un 90 %) y 38 % de origen norteamericano. Pero México solo absorbía el 5,5 % del total de las inversiones europeas en el extranjero mientras que, en cambio, recibía el 45,5 % de las inversiones extranjeras de Estados Unidos.» | 79 | Hay que señalar que al final de porfiriato, el petróleo descubierto en 1901 comenzó explotarse y a recibir inversiones provenientes de Estados Unidos y de Gran Bretaña.

Según Karl Marx, «No hay, por lo tanto, ninguna duda de que en los Estados [coloniales o semicoloniales], la creación de los ferrocarriles aceleró la desintegración social y política, al igual que en los Estados más avanzados, el desarrollo final, y, por consiguiente, el cambio final de la producción capitalista fue más rápido. En todos los Estados, salvo en Inglaterra, los gobiernos enriquecieron y patrocinaron las compañías ferroviarias a costa del tesoro público. En Estados Unidos, estas compañías recibieron como regalo, a su beneficio, una gran parte del terreno público, no solamente la tierra necesaria para la construcción de las vías sino varios kilómetros cuadrados de tierras a ambos lados de las vías […]. De esa forma se convirtieron en los más grandes propietarios de tierras, en un momento en que los pequeños agricultores inmigrantes preferían evidentemente las tierras situadas de tal manera que sus productos tuvieran asegurado el transporte al alcance de la mano. […] En general, los ferrocarriles dieron, evidentemente, un impulso inmenso al desarrollo del comercio exterior, pero el comercio en los países que exportan principalmente materias primas aumenta la miseria de las masas. […] el nuevo endeudamiento, contraído por los gobiernos en nombre de los ferrocarriles aumenta el peso de los impuestos que deben soportar,…» (Carta de Karl Marx a Danielson en 1879, citada por A. Gilly, p. 281)

Durante un banquete celebrado en Boston, el general Ulysses S. Grant, ex presidente de Estados Unidos y concesionario de una línea en construcción de México a Oaxaca, hizo el siguiente comentario: «No tengo duda de que con la construcción de ferrocarriles podríamos adquirir en México esos productos [azúcar, café, tabaco] que, en vez de tenerlos de países antidemocráticos, esclavistas y de excesivos derechos aduanales, los tendríamos de un país republicano, cuyos derechos de exportación son menores. ¿Y a qué precio? Ya no al de nuestro dinero, sino al de nuestros productos [maquinaria, herramientas, artefactos] que remitiremos a cambio de sus frutos. » | 69 |

En una sociedad todavía mayoritariamente agraria, el capitalismo mexicano se desarrollaba, en primer lugar, alrededor de las haciendas, vastas propiedades agrícolas formadas en torno a un núcleo central protegido por muros y compuesto por la casa del propietario, alojamientos para los empleados y otras edificaciones necesarias para el funcionamiento del establecimiento (administración, graneros, iglesia, etc.). Si el modelo de hacienda fue introducido por la colonización española, se desarrolló considerablemente durante el porfiriato. Según Adolfo Gilly, debido a su capacidad de utilizar y apropiarse de las tierras vecinas, la hacienda disponía «de una remarcable elasticidad frente a las variaciones del mercado de productos y de la mano de obra, pudiendo replegarse sobre el autoconsumo o ampliarse con el fin de producir más para el mercado, en función de los ciclos de la economía.» | 65 | La hacienda emplea diferentes tipos de trabajadores, peones cuya fuerza de trabajo estaba fijada en la hacienda gracias a las relaciones de dependencia servil por endeudamiento, y trabajadores temporales, empleados según las necesidades del mercado. A esta combinación de diferentes relaciones de producción se agregaba el hecho de que las haciendas eran también lugares de poder político que poseía la clase dominante, y que completaba, en el ámbito local, el poder central del porfiriato.

Bajo el porfiriato, el acaparamiento de las tierras que pertenecían a pequeños campesinos, a los pueblos y a las comunidades indígenas se institucionalizó, bajo la forma de «compañías de agrimensura» encargadas de delimitar las tierras, supuestamente vírgenes, y que el gobierno ofreció en parte a estas compañías y vendió el resto a la burguesía. Pero esas tierras en general no eran vírgenes sino que eran de propiedad colectiva. La burguesía llevó una guerra feroz contra los campesinos con la ayuda del aparato represor del Estado y de sus milicias privadas. Feroz porque el bando de los grandes propietarios disponía de medios mucho más importantes que los campesinos, y estos últimos, que no poseían otra cosa que sus tierras y su aprovisionamiento de agua, resistieron hasta el final. Las rebeliones campesinas fueron sofocadas por el poder y las haciendas de los grandes propietarios, mientras se extendían por territorios cada vez mayores por sus asaltos continuos a los pueblos. El proceso permitió no solo eliminar poco a poco la propiedad colectiva de las tierras sino crear también una clase de campesinos sin tierra que solo disponían de su fuerza de trabajo, y que muy pronto deberán venderla a los capitalistas para poder vivir. | 63 |

Contrariamente a los autores que afirman que era muy positivo endeudar el país en el extranjero ya que eso permitía abrir su economía y dotarlo de infraestructuras, estamos convencidos de que habría sido posible financiar un desarrollo verdaderamente útil para la población sin recurrir a un endeudamiento que resultó muy oneroso y lleno de irregularidades, de fraudes y de malversaciones. Se tendrían que haber anulado las deudas ilegítimas pasadas (lo que habría ahorrado al país realizar los dos primeros empréstitos y los dos últimos que sirvieron para proseguir el reembolso de los dos primeros). No era necesario subvencionar a los capitalistas que habían desarrollado los ferrocarriles. Era necesario desarrollar la red ferroviaria en el marco de un servicio público y planificarlo según otras prioridades, diferentes de la exportación de materias primas hacia el extranjero y de la importación de productos manufacturados de Europa y de Estados Unidos. Era necesario recaudar impuestos sobre el patrimonio y los ingresos de los más ricos, sobre los beneficios de las empresas extractivas con el fin de no tener que recurrir al endeudamiento exterior (o a minimizar al máximo su necesidad). Se debía organizar una reforma agraria, promover la industria local, reforzar el mercado interior y desarrollar el sistema de educación.

Lo que también es asombroso, es que el retorno de México a las plazas financieras europeas en calidad de prestatario a partir de 1888 coincide con una vuelta al crédito masivo por parte de los bancos europeos a países de América Latina. Las plazas financieras europeas habían sufrido una gran crisis a partir de 1873 que las llevó al cierre del grifo del crédito. Pero los mismos bancos volvieron a tener ganas de conceder préstamos a los países de la periferia y en particular a los países de América Latina durante los años 1880, ya que esto estaba ligado a la fiebre especulativa de la inversión en los ferrocarriles, ya fuera en Argentina, Uruguay, Brasil o México.

Al leer los nombres y la nacionalidad de los bancos extranjeros que intervinieron en los empréstitos del porfiriato y los lugares donde fueron emitidos, podemos seguir la evolución del gran capital y el aumento en potencia de los nuevos centros financieros internacionales. Mientras los préstamos de 1824 -1825 fueron emitidos en Londres por bancos ingleses, y los de la ocupación francesa lo hicieron en París por bancos franceses, los empréstitos de los años 1888, 1893 y 1899 fueron emitidos por intermedio de bancos alemanes (Bleichroeder, Deutsche Bank, Dresdner Bank) y las negociaciones se hicieron en Berlín. A partir de 1899, entraron en escena los bancos de Estados Unidos y especialmente el JPMorgan (que en 2017 es el mayor banco de Estados Unidos) y, en 1910, volvieron con fuerza los bancos franceses, en particular el Banco de París y de los Países Bajos | 62 | (que en 2017 es el mayor banco francés con el nombre de BNP Paribas)

Finalmente, el acuerdo con los acreedores fue sometido para su ratificación por el Congreso, en noviembre de 1884. Esto provocó un importante revuelo entre los parlamentarios y en las calles. | 55 | Los parlamentarios que se oponían al acuerdo que el gobierno había efectuado con los acreedores exigían una auditoría previa de las deudas con el fin de determinar su validez, legitimidad y decidir si era necesario repudiarlas. Finalmente, cuando el gobierno quiso pasar por sobre el Congreso se produjeron importantes protestas. Los estudiantes iban a la cabeza de las manifestaciones y la represión hizo un muerto. Los debates en el Congreso fueron suspendidos, pero eso no impidió que el gobierno de Manuel González y luego el de Porfirio Díaz realizaran acuerdos con los acreedores de la convención de Londres indemnizándoles con un tipo de interés que les era muy favorable y en un tiempo muy corto. | 56 | Y claro estaba, como ya lo vimos, que al menos la mitad de la deuda, llamada de Londres, estaba en manos del capitalismo mexicano. Es muy probable que entre el 30 y el 50 % de los títulos de Londres los poseyera el propio Manuel González y su cuñado, Ramón Fernández, embajador de México en Francia. | 57 |

Una disposición muy importante del decreto: cualquiera sea el origen de los créditos y la nacionalidad de los acreedores, cualquier deuda pública debe conservar su carácter mexicano sin que se pueda darle una dimensión internacional ni asignar algunos ingresos del Estado a su reembolso. El Congreso buscaba de ese modo sacarle a las potencias extranjeras la posibilidad de atacar a México bajo el pretexto de hacer respetar una convención internacional sobre deudas externas. Declarar que la deuda debe permanecer mexicana significaba que en caso de litigio con los acreedores, ya fueran extranjeros o nacionales, la única jurisdicción competente era la mexicana. Decir que ningún ingreso particular del Estado podía ser asignado al reembolso de la deuda, era salvaguardar el derecho de México a reembolsar la deuda si existían medios para ello.

Dado que la Constitución mexicana no le permitía ser reelegido indefinidamente, colocó al general Manuel González en la presidencia del país entre 1880 y 1884. Fue este último el que hizo avanzar las negociaciones con los acreedores. En 1883, logró convencer al Congreso de otorgar un mandato al gobierno para negociar los nuevos empréstitos reconociendo, a su vez, una parte de la antigua deuda externa, especialmente la ligada al saldo de los préstamos Goldsmith (1824) y Barclay (1825). El decreto aprobado por el Congreso el 14 de junio de 1883 | 52 | repudiaba claramente las siguientes deudas: todas las deudas contraídas por los gobiernos ilegítimos (usurpadores), aquellas contraídas por el general Zuluoga y su sucesor, Miramón, entre el 17 de diciembre de 1857 y el 24 de diciembre de 1860, las contraídas o renegociadas por Maximiliano de Austria. | 53 |

En relación a la deuda externa, México dejó de pagarla en 1861, con la llegada de Benito Juárez a la capital y eso duró hasta 1888. | 50 | Se debe señalar que el gobierno de Benito Juárez, a fines del año 1860, tuvo la buena idea de recomprar al 10 % de su valor una parte importante de los títulos correspondientes a las convenciones firmadas con Gran Bretaña a comienzos de los años 1850. | 51 | Por una parte, el coste de esa compra no era alto; por otra parte, mediante esa operación se retiraban títulos de la circulación. El país se ahorraba el pago de los intereses y evitaba eventuales reclamaciones.

Estas dos citas indican claramente el partido tomado por los autores. No dudan en embellecer el porfiriato y las políticas de endeudamiento que, bajo ese régimen, fueron, en realidad, nefastas para el país y para su población.

A pesar de ese funesto balance Balance “Fotografía” a final de año de los activos (lo que la empresa posee) y pasivos (lo que la empresa debe) de una sociedad. Dicho de otra forma, los activos el balance aportan información acerca de la utilización de los fondos recabados por la sociedad. Los pasivos del balance informan sobre el origen de los fondos captados. , varios autores de referencia en materia de deuda elogiaron el porfiriato. W. Wynne escribió: «En 1877, la llegada al poder del presidente Díaz marcó el comienzo de una era de paz y de gobierno fuerte, y en 1885-1886, un reglamente definitivo y realizable para los antiguos préstamos previsto a través de un plan completo de reajuste presupuestario. Una vez eso terminado, un nuevo capítulo de la historia de la deuda externa del país comienza a escribirse, afectando al conjunto de la vida económica y social de la nación. Se contrajo una sucesión de nuevos préstamos, que contribuyeron, en particular, a la construcción de ferrocarriles y a trabajos públicos, mientras que inversiones extranjeras importantes eran destinadas a la explotación privada de los recursos naturales.» (pp.3-4). | 48 | J. Bazant escribió como conclusión de su obra sobre la deuda de México: «De igual manera, durante la fase del porfiriato, el progreso material no se podía lograr —dadas las circunstancias, esto es, las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas del país, que derivaban, a su vez, de un largo proceso histórico— por medios diferentes a los empleados, medios que consistieron esencialmente en un aumento cuantioso de la deuda externa y de las inversiones extranjeras, como en otros países.» (p. 240). | 49 |

Y en relación a la convención de 1852-1853 con Francia, México consideró que había dejado de tener validez debido a la invasión. Es muy importante señalar que Francia terminó por aceptar de facto la posición de México, puesto que se restablecieron plenamente las relaciones diplomáticas entre los dos países en 1880, sin que Francia pusiera como condición el reconocimiento de esas antiguas deudas. Fue una victoria muy importante para México. Francia no quería perder la posibilidad de invertir en México y comprendió que, si mantenía exigencias inaceptables para México, no lograría nada.

En cuanto al saldo de los préstamos Goldsmith (1824) et Barclay (1825), México no hizo ningún pago hasta 1886, pero no lo repudió.

Después de su vuelta al poder, Gran Bretaña presionó al régimen de Benito Juárez con el fin de que retomase el pago de la vieja deuda externa concerniente a la convención de 1851. México respondió que esa convención ya no era válida, puesto que desde entonces, Londres había participado en una expedición militar contra México en 1862 y luego, había reconocido el régimen de ocupación de Maximiliano de Austria. | 44 |

La expedición militar internacional ordenada por Napoleón III terminó en una derrota humillante, y las tropas francesas se retiraron de México en febrero de 1867. | 43 | Durante su corto reinado, Maximiliano, totalmente instrumentalizado por Francia, triplicó la deuda externa mexicana. Cuando Benito Juárez reintegró el Palacio presidencial a México y puso fin definitivamente al régimen de ocupación, repudió todas las deudas contraídas por Maximiliano de Austria e hizo ejecutar al ex emperador en junio de 1867. Reafirmó también el repudio de la deuda interior contraída entre fines de 1857 y fines de 1860 por los presidentes conservadores Zuloaga y Miramón.

Francia ya había utilizado los perjuicios causados a sus ciudadanos en México como pretexto para obtener ventajas comerciales. Después de la independencia, la caótica situación ocasionó que muchos comerciantes franceses en México sufrieran pérdidas, e incluso que algunos fueran muertos durante los disturbios. En septiembre de 1838, la pastelería del francés Remontel en Tacubaya fue saqueada. La Francia de Luis-Felipe reclamó como indemnización por esos daños y otros «préstamos forzados» 600.000 pesos (unos 3 millones de francos). Ante el rechazo de las autoridades mexicanas, Francia envió una escuadra que tomó San Juan de Ulloa y destruyó el puerto de Veracruz. Los mexicanos dieron a esta intervención el nombre de «guerra de los pasteles» para mostrar el desfase entre el motivo invocado y sus efectos. Sin embargo, esta guerra tuvo consecuencias para México, que debió reconstruir el puerto de Veracruz, y perdió durante su reconstrucción los ingresos de la aduana que allí se generaban. Además, debió firmar el tratado de Veracruz, en marzo de 1839, por el que se comprometía a pagar los 600.000 pesos reclamados, pero, sobre todo, conceder ventajas comerciales a Francia, en particular, para las importaciones de tejidos y productos de lujo. .

Benito Juárez, desde el 3 de noviembre de 1858, había dictado un decreto desde la ciudad de Veracruz, que la prensa clandestina había revelado a los habitantes de México y que estaba concebido así: «Benito Juárez, presidente constitucional interino de los Estados Unidos Mexicanos hacemos saber a todos los habitantes de la República que: En virtud de los poderes de los que soy revestido, me ha parecido conveniente decretar lo que sigue: Cualquier persona que, directamente o indirectamente, preste socorro a individuos que haya eludido la obediencia al gobierno supremo constitucional suministrándole dinero, víveres, municiones o caballos, perderá por ese solo hecho el valor íntegro de las sumas u objetos que habrá librado, y además, será condenada a pagar, en calidad de multa, al tesoro el doble de dinero que habrá suministrado, o el doble del valor de los objetos que habrá librado. Dado en el palacio del gobierno general en Veracruz, el 3 de noviembre de 1858.» | 32 | Jecker y los capitalistas locales que financiaban el gobierno usurpador estaban por lo tanto informados de los riesgos que asumían.

En 1858, el ministro de Finanzas del presidente conservador de la época intentó realizar una gran operación de reestructuración/conversión de la deuda interna por un monto de 57 millones de pesos. Los nuevos títulos emitidos comenzaron vendiéndose al 5 % de su valor nominal, luego se hundieron vendiéndose al 0,5 %. México se endeudó por un monto de 57 millones de pesos y no recibió en contrapartida más que 443.000 pesos (o sea, menos del 1 % del valor nominal de la emisión) y títulos antiguos. Un fiasco completo para el Tesoro pero una ganga para los compradores de títulos. En particular para el banquero suizo Jean Baptiste Jecker, | 31 | establecido en México desde 1835, importante accionista de minas de plata (la minas Taxco y de Mineral Catorce), quien había comprado una gran cantidad de títulos entre el 0,5 y el 5 % de su valor. Un año más tarde, México realizó un nuevo empréstito interno utilizando los servicios del banquero Jecker. Éste adquirió títulos por un valor de 15 millones de pesos y, a cambio, entregó al Tesoro público mexicano 618.927 pesos (alrededor del 4 % del valor de los títulos) y los títulos emitidos el año anterior por un valor de 14.400.000 de pesos y comprados por una bicoca. El coste total de la operación para Jecker se elevaba a 1.500.000 pesos (es decir, la compra de una gran parte de los títulos emitidos en 1858 y la nueva emisión de 15 millones de pesos de los títulos Jecker).

Gran Bretaña, Francia, y España, imponiendo estas convenciones a México, querían dotarse de un documento internacional de coerción sobre el país. A partir del momento en el que México las firmaba, abandonaba una parte de su soberanía y daba a las potencias extranjeras un argumento para declararle la guerra en el caso de un impago de la deuda. Hasta entonces, los tribunales mexicanos rechazaban las demandas de súbditos británicos, españoles o franceses cuando éstas concernían a reclamaciones relativas a la deuda interna. Igualmente, los tribunales extranjeros no podían dar curso a las demandas de sus ciudadanos y de sus empresas si éstas concernían a la deuda interna de un país soberano, como México. Al aceptar la firma de estas convenciones, México admitía la transformación de una deuda interna en deuda externa, y aceptaba que otros Estados sustituyeran a sujetos privados.

Los hermanos Martínez del Río no fueron los únicos. El mismo año, México firmó una convención similar con España. Seguirían otras dos en el curso de los años 1842-1853. | 24 | “Una tercera parte de la convención española de 1851, por 7.500.000 pesos, según datos de 1855, consistía en créditos que se hallaban en manos de mexicanos, sobre todo del conocido prestamista Antonio Garay. La segunda convención española (la del padre Moran) tiene una larga y complicada historia legal que aquí se puede omitir; el hecho es que en 1851, el poseedor de sus créditos no era ya el padre Moran como apoderado de los misioneros dominicos, sino el conocido capitalista e industrial mexicano, Cayetano Rubio. En números redondos, tenemos, pues, el sorprendente resultado siguiente: créditos de Martínez del Río Hermanos 3.500.000 pesos; créditos de mexicanos en la convención española 2.500.000 pesos; Convención del padre Moran (Cayetano Rubio) 1.000.000 pesos, así que en total 7.000.000 pesos.” | 25 |

En diciembre de 1851, México aceptó firmar una convención internacional con Gran Bretaña por la cual reconocía una deuda con ésta y declaraba que estaba dispuesta a indemnizar a personas y empresas británicas que hubieran sufrido daños por parte de las autoridades mexicanas en el pasado: se trataba de deuda interna comprada por unas firmas británicas y cuyo pago se había suspendido. Esta convención fue impuesta por Gran Bretaña ejerciendo un chantaje: si México quería tener la capacidad de emitir nuevos empréstitos en Londres debía firmar este tipo de tratado internacional. Si no lo firmaba, México corría el riesgo de enfrentarse a una intervención militar británica tendiente a obtener justicia para sus súbditos. Aparte de que esta convención favorecía a empresas y súbditos británicos concediéndoles unos reembolsos absolutamente exagerados, contenía una disposición aún más perjudicial y escandalosa que merece una corta explicación. Una parte de la convención inglesa consistía en créditos de la casa mexicana Martínez del Río Hermanos, porque, según comenta Bulnes con su característico sarcasmo: « era costumbre en aquellos tiempos que los mexicanos acaudalados se convirtiesen en ingleses o españoles para escapar a ciertas obligaciones que como mexicanos les correspondía. Se utilizaba también el cambio de nacionalidad para recurrir al ministro extranjero y amenazar a la primitiva patria con escuadras y ejércitos si ésta no saciaba de toda preferencia al agio y el abuso. La casa de los señores Martínez del Río, poseedora de algunos miles de bonos del tabaco, se convirtió en entidad inglesa, y con el apoyo del representante británico se hizo reconocer sus créditos en calidad de deuda convencionada inglesa. El ministro que cometió este disparate tan funesto como bochornoso para la Nación fue el Sr. Pina y Cuevas, quien sonriendo admitió (el 26 de enero de 1849) la intervención del ministro inglés en un asunto esencialmente nacional. » (Bulnes, La deuda inglesa, p. 74) | 23 |.

En el caso del empréstito Goldsmith de 1824, México reembolsó, entre febrero de 1824 y julio de 1827, 1.570.000 libras mientras que no había recibido más que 1.130.000 libras en total y por todo. | 20 | Tendría que haber repudiado el empréstito ante el carácter leonino del contrato, tanto más cuando la sociedad Goldsmith había quebrado en 1826. Pues bien, en 1831, México aceptó un reconocimiento de deuda restante por un monto de 2.760.000 libras del préstamo Goldsmith. | 21 | En 1831, México reanudó los pagos externos, pero solo durante un año. En 1837, aunque no recibió ningún otro préstamo externo, llegó a un nuevo acuerdo con los acreedores de Londres. La deuda volvió a crecer: pasó de 6.850.000 libras a 9.300.000 libras. México efectuó pagos de intereses y amortización del capital de 1842 a 1844.

¿Cual era la situación tras el acuerdo de 1831 entre México y los acreedores? México recibió en 1824-1825 unos 2,44 millones de libras, pagó dos millones en forma de intereses y reembolso de capital entre 1824 y 1827; no recibió ningún nuevo desembolso hasta 1831, y se encontraba con una deuda que había aumentado: había pasado de 6.400.000 libras a 6.850.000 libras.

El hecho de financiar una amplia serie de actividades del Estado por el empréstito también permitía a las autoridades mexicanas no aumentar los impuestos que pagaban los ricos.

En contraste con los préstamos acordados al Estado colonial español con unos tipos de interés del 5 al 6 %, las clases dominantes locales prestaban a unos intereses usurarios (entre 12 y 30 %, incluso mayores) | 16 | al nuevo Estado mexicano. Por consiguiente, el empréstito exterior serviría, en parte, para pagar la deuda interna. A los mexicanos ricos (grandes terratenientes, grandes comerciantes o incluso propietarios de minas o de ferrocarriles) que prestaban al Estado les interesaba que las autoridades mexicanas prosiguieran endeudándose en el exterior. Estos préstamos servían así ampliamente para pagar la deuda interna y proporcionaban otras ventajas: eran una fuente de beneficios para las clases mexicanas dominantes que resultaban compradoras de títulos mexicanos en el exterior. Constituían una fuente de divisas extranjeras que los capitalistas mexicanos necesitaban para importar productos (bienes de equipamiento, bienes de consumo, armas, etc.).

A principios de los años 1830, Lorenzo de Zavala, ministro de Finanzas mexicano, | 9 | afirmaba que México tendría que haber renunciado a endeudarse con Londres, ya que los recursos económicos mexicanos eran suficientes. | 10 | Hay que precisar que era presidente del Congreso constituyente cuando se realizaron los empréstitos de 1824-1825. Lucas Alamán, ministro en 1824, igualmente reconoció a posteriori, en 1852, que el empréstito de Londres había sido funesto. | 11 | José Mariano Michelena, que reemplazó en Londres, en 1825, a Borja Migoni, quien había negociado los empréstitos de 1824 y 1825, denunció las tasas usurarias. | 12 | Sin embargo, un autor como J. Bazant, en una obra publicada en 1968 y que es una autoridad en los medios académicos, afirmaba erróneamente que México había hecho bien en endeudarse con Londres y que, en resumidas cuentas, las condiciones del empréstito no eran tan malas. | 13 | El principal argumento de Bazant consiste en decir que también otros países aceptaron unas condiciones muy poco favorables. No es un argumento convincente. Hay que tener en cuenta criterios objetivos, tales como el precio de emisión, el tipo real de interés, incluso las comisiones que se debían pagar. México tuvo que aceptar unas condiciones que tendría que haber rechazado. De todos modos, el empréstito de Goldsmith de 1824 es de lejos el peor de todos los que se acordaron a los países de Latinoamérica en el curso de la década de 1820. | 14 | De todos modos, no sería porque otros gobiernos también hubieran aceptado endeudarse contra los intereses reales del país por lo que los préstamos tomados por México serían legítimos. Además, unos países que, como Paraguay y Egipto en esa misma época, se negaron a recurrir al empréstito exterior lograron resultados exitosos muy importantes. Cuando Egipto aceptó, a partir de la década de 1850, recurrir masivamente al empréstito externo, fue cuando las cosas comenzaron a ir mal. | 15 |

Si México y muchos otros países entraron en cesación de pagos a partir del 1 de octubre de 1827 fue porque el grifo del crédito, que se había abierto «generosamente» en Londres en 1824-1825, se cerró de repente en diciembre de 1825. México, como los otros países deudores, contaba por supuesto con nuevos préstamos de Londres para reembolsar los precedentes. Las condiciones con las que los países habían aceptado endeudarse hacían imposible la continuación de los reembolsos si no había nuevos préstamos. En otras palabras, las condiciones de los préstamos de 1824-1825 eran tan desfavorables para los deudores de los nuevos países independientes que hacían imposible el reembolso sin nuevos préstamos.

Sin embargo, la firma Goldsmith quebró en Londres en febrero de 1826 | 8 | y Barclay lo hizo en agosto de ese mismo año. México, evidentemente, no era responsable de ello, sino, seguramente, una de sus víctimas.

Al contrario de la narración oficial, la suspensión de pagos de la deuda mexicana y de otros países de Latinoamérica (así como la de Grecia) que se produjo a partir de 1827 no constituyó la causa de la crisis que afectó a las finanzas londinenses, sino su consecuencia. Tampoco era la consecuencia de las turbulencias que continuaron sacudiendo a los países de Latinoamérica y a otros, como Grecia.

En febrero de 1824, México emitió un empréstito en Londres por intermedio del banco Goldsmith and Company. Las condiciones eran leoninas pues favorecían abusivamente a la firma Goldsmith. Mientras México se endeudaba por el equivalente de 16 millones de pesos mexicanos (o sea, 3,2 millones de libras esterlinas), no recibió nada más que 5,7 millones de pesos, o sea, 1.140.000 de libras esterlinas, es decir el 35 % de la suma prestada. Si se tiene en cuenta el interés a pagar, mientras que México recibía por un lado 5,7 millones de pesos, por el otro se comprometía a reembolsar, en un período de 30 años, 40 millones de pesos, (16 millones en capital, a los que se sumaban 24 millones de pesos en forma de intereses, pues el tipo fijado era de 5 %). Dicho de manera más simple, México recibía 1 y se comprometía a reembolsar 7. Ya en el momento del préstamo, Goldsmith obtuvo una enorme ganancia.

Notas

|1| 1 Antes de la conquista española, la población del México actual era de entre 18 y 25 millones de personas. Menos de un siglo más tarde, hacia 1600, había descendido a cerca de 3,5 millones de habitantes. Según un cálculo con valores más bajos, la población de México antes de la conquista era de unos 7,5 millones en 1500 y bajó en 2/3 después de la conquista hasta los 2,5 millones de habitantes en 1600. Fuente: Angus Maddison, L’économie mondiale : statistiques historiques, OCDE, Paris, 2003, p. 120. Thomas Calvo, especialista en América hispana, da las siguientes cifras sobre la población antes de la conquista española del Imperio azteca y sus márgenes: 18,3 millones de habitantes; en los territorios del Norte, 2,5 millones; en México central, 15 millones: en Chiapas, 0,8 millones. Fuente: Thomas Calvo, L’Amérique ibérique de 1570 à 1910, Nathan université, 1994, p. 14.

|2| Véase Jan Bazant, Historia de la deuda exterior de México, 1823-1946, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, México, pp. 18-19.

|3| Véase Bazant, p. 21, y Alamán, p. 323.

|4| Algunos pueblos indígenas se habían sublevado muchas veces en el curso de los siglos precedentes y algunos de ellos, como los Yaquis de Sonora, en México, prosiguieron la lucha después de la independencia puesto que no sacaron ningún beneficio con ella.

|5| Evolución de la población de Méxique entre 1600 y 2015 (en millones d’habitantes): 1600 : 3,5 ; 1700 : 4,0 ; 1800 : 5,7 ; 1850 : 7,7 ; 1895 : 12,7 ; 1910 : 15,1 ; 1940 : 19,6 ; 1950 : 25,8 ; 1990 : 86,0 ; 2000 : 97,4 ; 2015 : 121,7. Fuente: Jean Batou hasta 1990 (p. 171) y estadísticas oficiales a partir de 1895 (fecha del primer censo oficial.

|6| Véase Bazant, pp. 27-28.

|7| Véase: Morning Chronicle, Londres, 8 de febrero de 1825, mentionado por William Wynne en, State Insolvency and Foreign Bondholders. Selected Case Histories of Governmental Foreign Bond Defaults and Debt Readjustments. Vol. 2, 1951, p. 5.

|8| 9 J. Bazant, p.48.

|9| Lorenzo de Zavala (1788-1836), que había participado en la lucha por la independencia en los años 1810, era un importante terrateniente en Texas. Se rebeló contre su país en 1836 cuando participó en la creación de la república independiente de Texas. Como represalia, México le retiró la nacionalidad. Estados Unidos anexó Texas a su territorio en 1845.

|10| J. Bazant, p. 39.

|11| L. Alaman, p. 983.

|12| J. Bazant, p. 39.

|13| J. Bazant, p. 233

|14| Véase la tabla elaborada por el propio Bazant. p. 46.

|15| 16 Véase «La deuda como instrumento para la conquista colonial de Egipto», http://www.cadtm.org/La-deuda-como-...

|16| J. Bazant, p. 45.

|17| J. Bazant, p. 234.

|18| J. Bazant, p. 54.

|19| J. Bazant, p. 53.

|20| J. Bazant, p. 67 à 70

|21| J. Bazant, p. 58.

|22| En 1853, bajo nuevas presiones y amenazas expansionistas de Estados Unidos, Santa Anna vendió el territorio de la Mesilla por 10 millones de pesos. Este monto fue dedicado a combatir a los rebeldes liberales (Plan de Ayutla) que deseaban derrocar a Santa Anna y con ello logró mantenerse en el poder hasta 1855.

|23| J. Bazant, p. 96

|24| Véase William Wynne, State Insolvency and Foreign Bondholders. Selected Case Histories of Governmental Foreign Bond Defaults and Debt Readjustments. Vol. 2., 1951, pp. 16-17

|25| J. Bazant, p. 96.

|26| Véase William Wynne, State Insolvency and Foreign Bondholders. Selected Case Histories of Governmental Foreign Bond Defaults and Debt Readjustments. Vol. 2, 1951, p. 18.

|27| J. Bazant, p. 96.

|28| J. Bazant, p. 96.

|29| Según investigaciones recientes, realizadas por historiadores mexicanos, las comunidades indígenas habían resistido la aplicación de las leyes dictadas a partir de 1856 tendientes a comercializar sus tierras ancestrales. Simulando acatar las leyes, lograron protegerse. Fue más tarde, durante el largo período de la presidencia de Porfirio Díaz, cuando la expropiación de sus tierras se extendió realmente.

|30| Durante este periodo de lucha por el poder, tanto liberales como conservadores firmaron tratados con EEUU y España buscando financiar la guerra, sin que les importaran las consecuencias desfavorables para el país. Los liberales aceptaron firmar el tratado McLane-Ocampo mediante el cual cedían el paso de los norteamericanos por el istmo de Tehuantepec, privilegios comerciales y la posibilidad de intervención militar en territorio nacional, a cambio de un préstamo de 2 millones de pesos. El Senado de EEUU rechazó este tratado y nunca logró entrar en vigor. Los conservadores, por su parte, firmaron con los españoles el tratado de Mont-Almonte en el que se aceptaban deudas de dudosa procedencia contraídas por Santa Anna en 1853. Fuente: Nueva Historia Mínima de México, pp. 304-308

|31| Véase su biografía en https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-.... No hay que tomar esta biografía al pie de la letra.

|32| Citado por É. de Kératry, La créance Jecker : les indemnités françaises et les emprunts mexicains, Librairie internationale, 1867, p. 17, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bp...

|33| E. de Kératry, p. 30 y W. Wynne p. 20.

|34| Bazant, p. 100. Véase también E. de Kératry, op. cit.

|35| Wynne, p. 21

|36| W. Wynne, p. 25.

|37| Hay que tener en cuenta que la guerra de Secesión había comenzado en abril de 1961 y se terminó en abril de 1965.

|38| 1 peso = 5 francos franceses; 1 libra esterlina = 5 pesos; 1 livre esterlina = 25 francos franceses.

|39| El Crédit Mobilier corrió la misma suerte que la expedición francesa a México y quebró en 1867.

|40| J. Bazant, p. 103.

|41| La estafa de este último empréstito levantó tales protestas que Napoleón III tuvo que indemnizar a los tenedores de títulos con una suma de 87 millones de francos franceses. Es cierto que una parte de los que se beneficiaron de esa indemnización habían participado en la estafa. Es evidente que la suma de 87 millones de francos se agregó a la deuda pública francesa que beneficiaba a los ricos que compraban sus títulos. Véase J. Bazant, p. 103 y W Wynne, p. 30

|42| Cálculos de J. Bazant, p. 105, especialmente sobre la base de É de Kératry.

|43| De los 38.493 militares franceses enviados a México, murieron 6.654 por heridas o enfermedades, o sea, un sexto de las fuerzas francesas. En 1863, el jedive de Egipto apoyó a Francia ofreciendo un batallón de 450 soldados al Imperio mexicano, de los que muchos eran sudaneses, supuestamente más resistentes a las enfermedades tropicales. A partir de 1864-1865 Austria-Hungría envió 7.000 hombres (polacos, húngaros…) en apoyo a la agresión extranjera. También fueron enviados soldados belgas. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Segun.... El rey de los belgas, Leopoldo II (que reinó de 1865 a 1909) intentaba obtener ventajas en la conquista de México ya que tenía aspiraciones coloniales. Llegó a concretar sus proyectos coloniales a partir de 1885 con la conquista del Congo. La hermana de Leopoldo II, Charlotte, era la esposa del príncipe Maximiliano de Austria. Esta mujer apoyaba activamente los proyectos de Bonaparte y de su padre Leopoldo 1º

|44| W. Wynne, p. 29.

|45| El lema de Porfirio Díaz «Orden y Progreso» ejemplifica su método autoritario para lograr la “modernización” del país, justificado en la ideología positivista.

|46| Señalemos que Benito Juárez no intentó, en forma activa, mejorar las condiciones de vida de los peones y de otros campesinos. Benito Juárez no hizo desaparecer ni la semi esclavitud de los peones debido a sus deudas trasmitidas de forma hereditaria, ni las prisiones privadas ni las mutilaciones corporales en las haciendas. Esa ausencia de atención con respecto a los campesinos y a las comunidades indígenas, así como los ataques a sus propiedades comunitarias provocaron sublevaciones: la de Chamelas en Chiapas en 1869, el movimiento de resistencia dirigido por Julio Chávez López (sobre la base de principios socialistas y anarquistas) a fines de la década de 1860 en Chalco y Texcoco, la prosecución de la lucha del pueblo yaqui en el estado de Sonora.

|47| Calculos del autor basados en J. Bazant (especialmente pp. 147, 160, 175, 176, 272).

|48| W. Wynne, pp.3-4

|49| J. Bazant, p.240

|50| Una sola excepción: el reembolso del empréstito de 3 millones de pesos contraído en 1865 con Estados Unidos por el gobierno de Benito Juárez para adquirir armas con el objetivo de derrotar a la ocupación francesa. El reembolso de ese empréstito terminó en 1893.

|51| J. Bazant, p. 109

|52| Véase el texto del decreto: http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080... , p. 326 à 328

|53| Véase Jeff King The Doctrine of Odious Debt in International Law. A Restatement, University College London, 2016, p. 72-73.

|54| J. Bazant, p. 127.

|55| Véase la prensa de la época: El Monitor, Ciudad de México, nº 278 del 19 de noviembre de 1884; El Nacional, Ciudad de México, nº 242, 19 de noviembre de 1884; La Libertad, nº 243, 31 de octubre de 1884.

|56| W. Wynne, p. 45.

|57| J. Bazant, p. 134.

|58| Además, contrariamente a la repudiación pronunciada por Benito Juárez en 1867 y al decreto de junio de 1883, el gobierno aceptó contabilizar en la compensación pagada a los acreedores una parte del coste de los títulos emitidos por Maximiliano de Austria en el marco de una reestructuración de la deuda, llamada de «Londres». Véase J. Bazant, p. 130

|59| La nueva deuda que fue consecuencia del pago del saldo de los préstamos Goldsmith y Barclay se elevó, efectivamente, a 34 millones de pesos ya que para poder pedir en préstamo la suma de 27 millones de pesos, México debió reconoce runa nueva deuda superior a ese monto en la medida de que el nuevo empréstito se vendió por debajo de su valor nominal y donde hubo que pagar una comisión al banco alemán Bleichchroeder que gestionó el empréstito.

|60| J. Bazant, p. 237

|61| J. Bazant, pp. 234-235; W. Wynne, pp. 7 a 13.

|62| W. Wynne, p. 57.

|63| Sin embargo, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, el desarrollo capitalista de México no se basaba solamente en una mano de obra «libre»puesto que junto a las relaciones de producción capitalista (explotación salarial), existían relaciones de producción precapitalistas, e incluso algunas formas de esclavitud. Efectivamente, varias comunidades indígenas fueron deportadas para efectuar trabajos forzados en plantaciones de cáñamo y de tabaco.

|64| A. Gilly, p. 21.

|65| Ibid., p. 28.

|66| W. Wynne, p. 51.

|67| J. Bazant, p. 177.

|68| A. Gilly, p. 36.

|69| J. Bazant, p. 123 quien cita a Fuentes Díaz, El problema ferrocarrilero en México, p. 25.

|70| J. Bazant, p. 123.

|71| A. Gilly, p. 32.

|72| J. Bazant, p. 125.

|73| J. Bazant, pp. 141-142.

|74| Algunos años más tarde, los revolucionarios utilizaron plenamente los ferrocarriles para desplazar a sus tropas en el país.

|75| J. Bazant, p. 165.

|76| J. Bazant, p. 167-169.

|77| Es un proceso que tuvo lugar en numerosos países en todo el planeta, en la misma época.

|78| A. Gilly, pp. 33-34.

|79| Ibid., p. 35.

|80| W. Wynne, p. 59.

|81| Madero había estudiado en Baltimore, en la HEC (Escuela de Estudios Superiores de Comercio) de París, en la Universidad de California en Berkeley, en las Academias Culver en Indiana.

|82| Durante su exilio, hizo una estadía en Suiza, en Interlaken, luego en París. Después viajó a Alemania donde Guillermo II, que iba a «desencadenar» la Primera Guerra Mundial, lo recibió con honores. También visitó Egipto, pasó un tiempo en Roma y en Nápoles. Murió a los 85 años el 2 de julio de 1915 en París y lo enterraron en el cementerio de Montparnasse. En resumen, tuvo un exilio dorado. Algunos jerifaltes del régimen neoliberal mexicano actual desean repatriar sus restos.

|83| Emiliano Zapata (1879-1919) fue el dirigente revolucionario que llegó más lejos en la defensa de los derechos de las comunidades campesinas indígenas. La lucha armada que dirigió estaba intrínsicamente ligada a la lucha de las masas populares, especialmente, en su estado natal de Morelos. Su programa no se detenía en los derechos de las masas rurales aunque estas constituyeran su base fundamental.

|84| Con respecto a la política de William H. Taft que fue presidente de Estados Unidos de 1909 a 1913, véase «El repudio de las deudas por parte de Costa Rica debería inspirar a otros países», http://www.cadtm.org/El-repudio-de-...

|85| J. Bazant, p. 181.

|86| W. Wynne, p. 64.

|87| Durante el porfiriato, el movimiento obrero estaba organizado, en un principio, en los sectores de minas y de ferrocarriles. En esos casos, el proletariado aprovechaba las experiencias de lucha en Estados Unidos con base en un sindicalismo revolucionario. El movimiento obrero también tenía las influencias de las otras luchas de la clase obrera a escala mundial, especialmente la experiencia de La Comuna de París, en 1871. Los órganos de prensa socialistas hicieron su aparición: El Socialista en 1872; La Comuna en 1874, que más tarde será La Comuna mexicana. 1872 es también el año de la aparición de la primera central obrera, llamada el Gran Círculo de los obreros, implantado principalmente en las industrias textiles y en el artesanado. Esa organización se desintegrará partir de 1879, al dividirse por el apoyo a dos candidatos de la burguesía en 1880. Adolfo Gilly escribió: «Esa desintegración del Gran Círculo marcó el fin de una época y coincidió con los comienzos de eses período de desarrollo impetuosos del capitalismo de los años 1880-1890, que veía como el joven proletariado industrial se organizaba de una manera más auténticamente sindical, sobre todo los obreros ferroviarios, los textiles y los mineros.» (A.Gilly, p. 41). Así que, a pesar de la terrible represión del régimen de Porfirio Díaz, se contaron 250 huelgas entre 1876 y 1911. Aunque salieran exitosas o derrotadas, permitieron la organización política de las fuerzas productivas frente a las contradicciones del capitalismo, y preparan la explosión revolucionaria de 1910. Durante la revolución, la corriente anarquista ejerció una verdadera influencia. Estaba especialmente representada por los hermanos Flores Magón que presentaban un programa libertario. En 1911, uno de los hermanos Flores Magón. Apoyado por anarquistas de diversas nacionalidades, entre los cuales un centenar de internacionalistas de la organización estadounidense Industrial Workers of the World, participó en la toma de dos pueblos mexicanos próximas de la frontera con Estados Unidos: Mexicali (300 habitantes) y Tijuana (100 habitantes) que estaban poco o nada defendidos. Durante cinco meses, hicieron vivir sobre pocos kilómetros cuadrados la Comuna de Baja California, experiencia comunista libertaria: abolición de la propiedad privada, trabajo colectivo de la tierra, formación de grupos de productores, etc. antes de ser abatidos militarmente, y eso marcó el fin de la tentativa de establecer una república socialista libertaria.

|88| Pancho Villa (1872-1923) era un ex campesino que había tenido problemas con la justicia como consecuencia de conflictos con grandes propietarios. Siempre en el ostracismo, había ejercido múltiples ocupaciones, incluida la de cuatrero en la montaña. Fue en esa lucha desigual contra los guardias rurales de Porfirio Díaz que este proscrito desarrolló sus inmensas cualidades de combatiente. Además de su aptitud para el combate, Villa demostró rápidamente su agudo sentido para la organización militar, no solo en relación con los soldados campesinos que componían su ejército, sino también con sus oficiales de su estado mayor. Ese talento organizador incluso le permitió suscitar la adhesión de los sectores obreros del Norte, principalmente mineros y ferroviarios que se unieron a su ejército. Y eso fue mucho más que una anécdota: los ferroviarios que se ganó Pancho Villa tuvieron un papel irremplazable en la organización de los movimientos de trenes y desplazamiento de las tropas revolucionarias. Fuente: A. Gilly, p. 90.

|89| No obstante, cuando Pancho Villa fue designado gobernador del estado de Chihuahua en 1913, puso en práctica una serie de medidas radicales a favor del pueblo y contra las clases dominantes locales. Véase Paco Ignacio Taibo II, Pancho Villa. Una biografía narrativa, Planeta, Barcelona, 2007.

|90| Véase, Jan Martínez Ahrens, «Toda la munición contra Zapata», El País, 24 de diciembre de 2016. http://cultura.elpais.com/cultura/2...

|91| Según Adolfo Gilly, esa decisión de firmar un pacto no había podido ser aprobada por la Asamblea General del 8 de febrero de 1915. Hubo una fuerte oposición, pero, a pesar de eso, parece que 9.000 «obreros» participaron en los batallones rojos del ejército de Obregón que luchaba contra la División del Norte. Incluso, hubo un «grupo sanitario anarquista». Véase A. Gilly, pp. 157-159. Véase también https://es.wikipedia.org/wiki/Revol..., que confirma el relato de Gilly.

|92| A. Gilly, p. 179.

|93| Declaración de Zapata sobre la Revolución rusa (1918-02-14), carta al General Genaro Amezcua La Habana, Cuba. https://es.wikisource.org/wiki/Decl...)

|94| W. Wynne, p. 66-67.

|95| J. Bazant, p. 239. J. Bazant que, en general, se mostró muy favorable a todos los compromisos que se habían acordado con los acreedores, declaró que esa suma de 500 millones de dólares era increíble.

|96| W. Wynne, p. 68.

|97| Para una definición argumentada de la deuda odiosa véase: É. Toussaint: «La deuda odiosa según Alexander Sack y según el CADTM» http://www.cadtm.org/La-deuda-odios...

|98| W. Wynne, p. 77.

|99| W. Wynne, p. 82. Véase también el New York Times del 30 de noviembre de 1930.

|100| Este aspecto del proyecto educativo cardenista ha sido señalado como uno de los puntos donde se evidencia de manera clara que su discurso político no se correspondía con las acciones concretas que se impulsaron para lograrlo. Si bien en lo escrito la propuesta de educación pública era ambiciosa y abiertamente pugnaba por ideales socialistas (algo bastante extraño en el discurso oficial mexicano), al momento de traducir dichas aspiraciones a políticas concretas, no se logró romper con las inercias de un sistema educativo que tradicionalmente había estado construido sobre bases burguesas. Aun así, y pese a no haber logrado la transformación profunda de la realidad del país, y haberse quedado corto por lo que respecta a la formación de actores que pudieran dirigir la emancipación obrera y campesina en México, el proyecto educativo de Cárdenas tuvo alcances reales.

|101| Un ejido designa en México a una propiedad comunitaria atribuida a un grupo de campesinos para efectuar allí trabajos agrícolas. En principio, en el régimen de ejido, los miembros de la comunidad se benefician del usufructo de las tierras sin posibilidad legal de venderlas o cederlas. En 1993, el presidente Salinas de Gortari, profundizando la política neoliberal de sus predecesores, hizo reformar la Constitución con el fin de permitir la venta masiva de los ejidos. Uno de los objetivos de la sublevación zapatista del 1 de junio de 1994 era la de cuestionar esa política del gobierno.

|102| Las relaciones diplomáticas fueron restablecidas entre los dos países en octubre de 1941 ya que Londres buscaba aliados frente a la Alemania nazi y temía un acercamiento entre México y Berlín.

|103| Otro dato que muestra la simpatía de Cárdenas por los movimientos revolucionarios, pero que no se refiere a la época en que fue presidente, fue la ayuda que brinda a Fidel Castro y al Che Guevara para salir de la cárcel un par de semanas antes de zarpar en el Granma hacia Cuba. Fidel y el Che habían sido encarcelados en la ciudad de México tras una denuncia del gobierno de Batista a las autoridades mexicanas de que unos guerrilleros se encontraban operando en México. Estando en la cárcel, Fidel logró convencer al guardia que lo dejara salir a él solo. Luego, consiguió una audiencia con Cárdenas a quien le solicitó ayuda para sacar a los demás prisioneros de la cárcel. Cárdenas mostró su empatía con el proyecto de Fidel.

|104| W. Wynne, p. 97 y la tabla p. 106.

|105| W. Wynne, pp. 94-95.