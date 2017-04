Para comprender cómo los organismos de microcrédito logran tener una tasa de reembolso de más del 98 %, hay que tener en cuenta ese importante factor. Una persona que desea pedir un préstamo debe depositar en garantía del 30 % del monto acordado. Si no consigue pagar ese préstamo, el organismo de microcrédito se queda con esa garantía. Es así como las agencias de microcrédito llegan a ese nivel de reembolso del 98 %. Y eso esconde en realidad un fenómeno de desposesión, la de un número importante de personas que no logran hacer frente a sus obligaciones de pago, pierden la garantía que habían depositado y abandonan la aldea para escapar del oprobio.

La dificultad para hacer frente al reembolso de los microcréditos constituye un factor importante de estrés y de humillación para las personas endeudadas. Según Abul Kalam Azad: «Las dificultades ligadas al reembolso del microcrédito indujeron un enorme estrés en el seno de las familias que contrataron los préstamos.» Como una gran parte de las personas que demandan microcréditos no tienen ninguna propiedad inmobiliaria, la desposesión no se hace sobre la tierra o el domicilio, sino sobre la garantía del 30 % que la prestataria tuvo que depositar en la agencia que le otorgó el microcrédito.

El tipo de interés real varía entre el 35 y el 50 % (si se tienen en cuenta las comisiones oficiales descontadas previamente). En consecuencia, vistas las dificultades para hacer frente a tales intereses, una cliente de las microfinanzas (usamos el femenino ya que casi todas son mujeres) se endeuda, por término medio, con tres organismos de microcréditos. Tomemos un ejemplo ficticio pero totalmente plausible. Una mujer comienza por pedir un préstamo al Grameen Bank (actualmente el tercer banco de microcréditos en términos de volumen en Bangladesh). Si no llega a pagar a tiempo, toma otro préstamo en BRAC (que es el principal organismo de microcréditos) para poder reembolsar a Grameen. Luego, al no poder reembolsar ni a Grameen ni a BRAC, va a ASA (el segundo banco de microcréditos). Si continúa sin poder pagar sus deudas, esta mujer decide desaparecer con su familia. Si la familia vive en una aldea, la abandonan sin dejar ninguna dirección y se van a la ciudad para fundirse en la masa, llevando encima un sentimiento de culpabilidad. Daca, la capital, tiene ya 14.5 millones de habitantes y crecen otras ciudades.

Numerosos estudios empíricos dedicados al microcrédito y muchos autores muestran que estos créditos realmente no permiten a los clientes a salir estructuralmente de la pobreza. | 9 | El microcrédito hunde a una gran parte de sus usuarios en el endeudamiento, incluso en el sobreendeudamiento. No permite el desarrollo de empresas en el sector formal. Las microempresas que se endeudan con las agencias de microcréditos no logran salir del sector informal. El microcrédito tampoco permite a las colectividades locales fortalecerse y reemplazar unos servicios públicos degradados o en desaparición debido a la retirada del Estado, en el marco de las políticas neoliberales. De hecho, el microcrédito reproduce los mecanismos que generan la pobreza. Una vez endeudados, las personas, en su mayoría mujeres, son desposeídas con mayor facilidad, sometidas y obligadas a tratar de incorporarse en el mercado del trabajo asalariado, para encontrar una fuente de subsistencia. De tal manera, estas mujeres contribuyen a aumentar la masa de desempleados y a provocar una disminución de los salarios. En numerosas situaciones, las clientas de las instituciones de microcrédito que tienen dificultades para cumplir con sus pagos terminan por recurrir a los usureros tradicionales que ponen menos condiciones, pero exigen tipos de interés aún más elevados.

La cuestión principal para Muhammad Yunus es: «¿Cómo autorizar que la mitad más frágil de la población del mundo pueda unirse a la corriente principal de la economía mundial y adquirir la capacidad de participar en el libre mercado?».4 Yunus parte del postulado de que la economía mundial funciona bien por medio del libre mercado: el único problema de los pobres es que todavía no traspasaron el umbral. Acceder a un primer préstamo les abrirá el paso. ¿Los bancos consideran que los pobres no son solventes? ¿Y no les otorgan préstamos? Yunus comprobará qué pasa cuando se conceden préstamos a los pobres. Con sus equipos, presionará sobre este tema: «Cuando alguien trata de esquivar un ofrecimiento de préstamo con el pretexto de que no tiene experiencia en los negocios y no quiere aceptar ese dinero, nosotros buscamos convencerlo que la cuestión es encontrar una idea de actividad económica para realizar» Endeudaos en primer lugar y luego veremos que llegaréis a hacer… Para Yunus, «el social-business es la pieza que falta en el sistema capitalista. Su introducción puede permitir salvar el sistema». La cuestión es saber si hay que salvar un sistema mortífero.

Desde los años 1980, con el desarrollo del microcrédito, el capitalismo tiene como objetivo introducir, progresivamente, a los 2.000 millones de adultos que todavía no tienen ninguna cuenta bancaria en el circuito financiero que domina. Estas 2.000 millones de personas, en su mayoría mujeres, ya están introducidas en las relaciones monetarias de manera más o menos profunda, pero una parte del trabajo realizado y una parte de lo producido todavía permanece en la esfera doméstica o comunitaria no monetaria (producción alimentaria de autosubsistencia y trabajo en el hogar). Es un reto estratégico para los capitalistas conseguir introducirlas, de manera sistemática, en el sistema capitalista mediante el endeudamiento formalizado a través de relaciones contractuales de préstamo. Se trata, por ejemplo, de acabar con el sistema tradicional de mutualización del ahorro entre mujeres, allí donde todavía existe. Acabar, por ejemplo, con las «tontinas» del África subsahariana, un sistema en el que las mujeres ponen en común sus ahorros y se prestan por turnos las sumas necesarias para algunos gastos extraordinarios o para proyectos y/o inversiones. Introducir mediante el endeudamiento la parte de la humanidad que, hasta ahora, no estaba todavía plenamente insertada en las relaciones formales (contractuales) capitalistas, constituye realmente un reto estratégico.

El sistema capitalista funciona porque busca permanentemente cómo penetrar y dominar esferas, espacios que no domina por completo. A fines del siglo XX, consiguió una enorme victoria con la restauración de las relaciones capitalistas en sociedades como la de la URSS, la de los otros países europeos de ese bloque, así como en las de China y Vietnam. El capitalismo aborda la crisis ambiental como una ocasión para desarrollar el mercado de los permisos de contaminación y el capitalismo verde. | 6 | Desde los años 1960, con el desarrollo de la revolución verde, logró encadenar a centenares de millones de campesinos al engranaje de las relaciones capitalistas haciéndolos dependientes de las semillas, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, etc. que patenta y produce. A partir de los años 1990, se desarrolló una nueva ola de desposesión mediante una política de acaparamiento de tierras a gran escala en el ámbito internacional. | 7 |

