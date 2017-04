La vidéo qui suit est saisissante et elle fait déjà des vagues outre atlantique et de par le monde : plus de 1 000 jeunes manifestants encerclent, et certains d’eux envahissent, le bâtiment de l’ AIPAC , le tout puissant « Comité Américano-israélien des Affaires Publiques », pour dénoncer son rôle dans le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël et à la colonisation israélienne des territoires palestiniens occupés. Et tout ça à l’ouverture du congrès annuel de l’AIPAC, auquel assiste la fine fleur de l’établissement politique et économique américain, en commençant par le président et le vice-président du pays, le président du Sénat, Paul Ryan, et le chef de file des députés Démocrates… sans oublier l’inévitable premier ministre israélien, Mr. Netanyahou.

Cette manifestation/invasion sans précédent du bâtiment de l’AIPAC serait largement suffisante pour créer un événement américain et international de premier ordre. Cependant, ce qui fait sensation et fait l’histoire est l’origine des manifestants/es : ils sont tous et toutes de jeunes juifs et juives du mouvement If Not Now et leur mot d’ordre principal est très éloquent : Les Juifs ne seront pas libres tant que les Palestiniens ne le seront aussi -À bas AIPAC, À bas l’occupation (des territoires occupés ! |1|

En réalité, la manifestation historique du 25 mars n’a été que l’aboutissement de profonds changements qui ont eu lieu à l’intérieur de la communauté juive américaine, et qui sont devenus visibles à l’occasion et durant la campagne électorale du sénateur socialiste radical -et juif aussi- Bernie Sanders. En effet, en toute première ligne de la masse (plus de 500 000 !) de jeunes américains qui ont été inspirés par la radicalité du message de Sanders et ont tout fait pour soutenir sa campagne, on a rencontré la jeune génération de juifs américains radicalisés qui combinent l’opposition à l’établissement politique et économique américain à la solidarité à la lutte du peuple palestinien.

C’était donc l’existence de cette avant-garde radicale de masse des jeunes juifs américains qui a permis, quelques mois plus tard, d’assister aux innombrables merveilleuses manifestations de solidarité active entre juifs et musulmans américains après la mise en application des mesures islamophobes du président Trump. C’est ainsi qu’après avoir vu des milliers -surtout- jeunes juifs manifester dans les aéroports du pays contre l’interdiction imposée aux musulmans d’immigrer aux États-Unis, juste après on a assisté à la multiplication des actes de fraternisation active et de soutien mutuel entre juifs et musulmans à l’occasion des -également innombrables- actes de désacralisation de leurs cimetières, des incendies criminels de leurs synagogues et mosquées, ainsi que de la vague d’actes antisémites et islamophobes qui balaye les États-Unis de Trump et de Bannon. Une mosquée brûlait-elle ? La synagogue d’à coté donnait hospitalité à l’imam et ses fidèles, mais on n’a jamais vu une église chrétienne faire de même. Un cimetière juif était-il désacralisé ? Les musulmans des alentours organisaient tout de suite une collecte et réparaient les dégâts avec leurs propres mains ! Et aussi, des rabbins progressistes manifestaient en faveur de leurs frères musulmans et étaient conduits menottés aux commissariats tandis que des hommes de foi musulmans se mettaient à la tête des manifestations contre le racisme et l’antisémitisme renaissants ! Et tout ça, et bien d’autres, pas une ou deux mais des dizaines de fois, et tous les jours depuis 4-5 mois !…

Cependant, ce qui a provoqué à la communauté des juifs américains un véritable électrochoc tout en constituant le point de départ des développements ultérieurs (historiques ?) est l’indifférence scandaleuse du premier ministre, Bibi Netanyahou, face à la vague d’antisémitisme qui a suivie l’élection de Trump à la présidence des États-Unis. Comme d’ailleurs le répètent les manifestants/envahisseurs de l’AIPAC, le gouvernement israélien et, plus généralement, l’établissement israélien et celui juif international, se montrent totalement indifférents face à la renaissance de l’antisémitisme le plus dangereux (même pas une protestation formelle !), se contentant du soutien inconditionnel à Israël et à ses politiques de la part de Trump et de ses amis. En d’autres termes, c’est comme si Netanyahou et son gouvernement disaient aux actuels locataires racistes et antisémites patentés de la Maison Blanche, vous avez carte blanche pour faire ce que vous voulez aux juifs des États-Unis et du monde entier à condition de soutenir Israël et ses politiques racistes ! Et aussi paradoxal qu’il puisse paraître, c’est exactement ce qu’on est en train de voir arriver quand la pègre fasciste, qui ne jure que par Trump et Bannon, multiplie les actes de l’antisémitisme le plus abject au même moment que son président non seulement déclare vouloir transférer l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, mais nomme aussi comme nouvel ambassadeur américain en Israël un américano-israélien qui est... le conseiller le plus proche du premier ministre Netanyahou et en plus préside une association d’amis d’une colonie israélienne plantée au milieu des territoires occupés !...

C’est donc ce mariage, à première vue inconcevable et grotesque, de l’antisémitisme le plus extrême avec le plus inconditionnel soutien à Israël qui est en train de créer une nouvelle situation à l’intérieur de la Diaspora juive, facilitant la clarification des idées et poussant la jeunesse juive non seulement loin du racisme de divers Netanyahou des dernières décennies, mais aussi aux cotés des Palestiniens et des musulmans opprimés de par le monde. D’où tous ces développements si prometteurs qu’on voit se succéder aux États-Unis ces derniers temps et qui pourraient, à moyen terme, contribuer grandement à changer le paysage même dans ce Moyen-Orient si tourmenté et privé de perspectives. Conclusion : alors, attention à cette dimension indirectement « moyen-orientale » des événements nord-américains, qui donne naissance à une nouvelle avant-garde juive radicale et de masse, à une nouvelle génération de jeunes juifs antiracistes et antifascistes qui, prenant la tète du mouvement radical contre Trump et l’établissement américain, promet de ressusciter les meilleures traditions du judaïsme progressiste…

Alors, regardez cette vidéo et vous comprendrez :