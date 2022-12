Marruecos: la marcha de protesta del 4 de diciembre de 2022 y sus antecedentes

También tenemos la campaña de boicot de 2018 que me parece interesante citar aquí. De hecho, tras la liberalización de los precios del combustible y la supresión de las subvenciones para algunos productos básicos, Marruecos ha sido testigo de numerosos intentos espontáneos de organizar campañas de boicot a productos pertenecientes a personalidades influyentes y cercanas al poder. La campaña de 2018 afectó a tres marcas: la empresa “Central” para los productos lácteos del grupo Danone, Sidi Ali perteneciente a Meriem Bensaleh, expresidente del sindicato de la patronal y la marca Afriquia, que tiene en sus manos lo esencial del mercado de distribución de los hidrocarburos y que pertenece al jefe del gobierno actual Aziz Akhenuch. Este último es uno de los hombres más ricos del continente. Ha acumulado su riqueza aprovechando su proximidad al palacio. Esta campaña de boicot tuvo un gran éxito y una amplia simpatía popular, no sólo en las redes sociales, sino también sobre el terreno. Con pérdidas de ventas para las tres empresas, algunas de las cuales perdieron hasta el 40% de sus ingresos y se vieron obligadas a revisar su política de tarifas. Este fue el caso de Danone en lo que respecta a la producción de leche.

Jawad Moustakbal

Attac/Cadtm Maroc

Jawad Moustakbal est le coordinateur national au Maroc pour l’International Honors Programme : «Climate Change : The Politics of Food, Water, and Energy» à la School of International Training (SIT) dans le Vermont, aux États-Unis. Il a travaillé en tant que chef de projet pour plusieurs entreprises, dont l’OCP, l’entreprise publique marocaine de phosphates. Jawad est également un militant de la justice sociale et climatique, il est membre du secrétariat national d’ATTAC/CADTM Maroc, et membre du secrétariat partagé du Comité international pour l’abolition des dettes illégitimes. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil de l’EHTP de Casablanca.